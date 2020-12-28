Tosya’ya yüksek kapasiteli yeni çöp aracı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kaymakamlık tarafından, Köylere Hizmet Gönderme Birliği envanterine yeni bir araç daha ekledi. Yeni gelen yüksek kapasiteli çöp konteynerı, atıklara kalıcı ve sağlıklı çözüm üretmek için kullanılacak.

Tosya Kaymakamlığı, 13+1,5 metreküp kapasiteli çöp konteynerı satın aldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği envanterine katılan aracın 94 bin TL’si Tosya Kaymakamlığı tarafından ödenirken, 595 bin TL’si ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılandı.

Aracın ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "689 bin TL’ye satın aldığımız aracın 94 bin TL’si kaymakamlığımız tarafından karşılanırken, 595 bin TL’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından, Sıfır Atık Projesi kapsamında şartlı nakit yardımı olarak hibe yoluyla karşılandı. Aracımızı, köylerimizde çöp sorununa kalıcı ve sağlıklı bir çözüm üretmek için kullanacağız. Köylerin çöp sorununa kalıcı çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.