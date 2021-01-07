Tosya’nın köylerine çöp konteyneri dağıtımını sürüyor

Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, köy muhtarlarına teslim edilmeye devam ediyor.

Köylerin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesi için Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, Dağçatağı köyüne teslim edildi. Konteynerlerin tesliminin ardından konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kaymakamlık olarak ilçeye bağlı tüm köylerde çöp sorununu çözmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Birçok köyün çöp sorununa kalıcı çözümler getirdiklerini belirten Kaymakam Pişkin, “Köylerimizde sağlıksız alanların oluşmasına neden olan çöpleri bir arada toplayarak, çöp kamyonlarıyla çöp toplama merkezlerine göndermek için bir proje başlattık. Devlet-millet işbirliği içinde hayata geçirdiğimiz proje sayesinde elde ettiğimiz çöp konteynırlarını köylerimize dağıtıyoruz” dedi.

Kaymakam Pişkin, “Köylerimizdeki çöp sorunlarını devlet-millet işbirliği içinde çözüme kavuşturma ve köylerimizi daha yaşanılabilir kılma yönündeki çabalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Dağçatağı Köyümüz için temin ettiğimiz 10 adet çöp konteynırını Köy Muhtarımıza teslim ettik. Konteynırların yarı bedelini köy adına karşılayan köy kooperatifimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle köy muhtarlığı-köy kooperatifi arasındaki uyumlu çalışma ve işbirliğinin diğer köylerimiz tarafından da hayata geçirilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Köylerde konteynırlarda biriken çöplerin, haftanın belirli günlerinde çöp kamyonlarıyla toplandığını belirten Kaymakam Pişkin, proje kapsamında ilçeye bağlı bütün köylere çöp konteynırı kazandıracaklarını sözlerine ekledi.