Tosya’dan deprem bölgesine yardım sürüyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde depremden etkilenen illere 13 tır yardım malzemesi, 19 kamyon odun ve 7 adet konteyner gönderildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Tosya Kaymakamı Suat Hatam başkanlığında, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, kamu kurum ve kuruluşları, müdürleri ve sivil toplum kuruluşları yetkililerinin katılımları ile afet ve acil durum koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kaymakam Suat Hatam, deprem bölgesine yapılan ve ilerleyen günlerde yapılması planlanan yardımlar konusunda, ilgili kuruluş yöneticileri ile bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantı öncesinde konuşan Hatam, "Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrasında ülkemiz asrın felaketi ile karşı karşıya kaldı. Depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken, birçok vatandaşımız da yaralandı. Devletimiz depremin ilk saatlerinden itibaren sahada organize bir şekilde depremzede vatandaşlarımıza yardım etmiş, çok sayda vatandaşımızı enkaz altından çıkarmıştır. İlçemiz depremin ilk dakikalarından itibaren deprem bölgesine gidecek arama kurtarma ve yardım ekipmanlarının koordine edilmesine yönelik kaymakamlığımız ve beledimiz tarafından organize bir şekilde çalışma yürütmüştür. Toplamda Tosya ilçesinden deprem bölgesine 13 tır malzeme, 19 kamyon odun ve giyim malzemesi, 7 adet konteyner gönderildi. Tosya halkı ve hayırsever iş adamlarımız depremin ilk saatlerinden bugüne kadar yardım konusunda büyük fedakarlıklar göstererek maddi ve manevi olarak her şeyi yaptı ve yapmaya devam ediyor" dedi.

Toplantıda ilerleyen günlerde deprem bölgesine yapılacak yardımlar konusunda kamu kurum ve kuruluşları, müdürleri ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri ile istişarelerde bulunuldu.