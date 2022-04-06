Tosya’daki sulama projesi iki köye umut olacak

Kastamonu’nun Tosya ilçesinin iki köyünde çeltik tarlaları ve bahçelerde yaşanan sulama sorununa çözüm olacak projede ihale aşamasına gelindi.

Kastamo’nun Tosya ilçesi Yukarıkayı ve Aşağıkayı köyünde bahçe ve çeltik tarlalarında kuraklığın pençesinde mücadele eden çiftçinin sulama suyu sorunu “Kapalı Sulama Suyu” projesi ile çözülecek. Muhtar Ersin Çoğalmış, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, projenin tamamlanması ile 3 bin 800 dönüm tarım alanının sulama suyuna kavuşmuş olacağını ifade etti.

29 Nisan tarihinde ihaleye çıkacak olan projenin 180 günde bitirilmesi planlanıyor.