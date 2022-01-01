Tosya’daki kum e çakıl ocağından rekor üretim

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, kum ve çakıl ihtiyacının karşılanması için kurulan kum ve çakıl ocağı 2021 yılını rekor üretimle tamamladı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, geçen yıllarda kurulan kum ve çakıl ocağının makine ve ekipmanları yenilenerek revize edildi. Tosya Belediyesi kum ve çakıl ocağını yenileyerek kapasitesini tüm mahallelere hizmet verecek düzeye getirdi. Saatte 180 ton üretim kapasitesine çıkan tesis, 24 personel 9 kamyon ve 16 iş makinesi ile 2021 yılında rekor üretim ile önemli bir başarıya imza attı. Tosya’ya bağlı 23 mahalleye ve 54 köye zorlanmadan hizmet verebilecek. Altyapı, parke taşı imalatı, asfalt üretimi ve inşaat sektöründe kullanılacak birçok malzemeyi üretebilen Tosya Belediyesi Kum Çakıl Ocağı’ndaki yıllık üretimi ile çevre ilçelere de hizmet veriyor. Tesisin yenilenen makine ve ekipmanları arasında dinamolar, kırıcılar, bantlar, makaralar, elekler ve takozlar bulunuyor.

2021 yılında 46 bin metreküp inşaat ve asfalt mıcır malzeme, 78 bin 500 metrekare parke taşı ve 5 bin 300 ton sıcak asfalt üretimi ile son 30 yılın üretim rekorunu kırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tosya Belediyesi Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla tesisimizin kapasitesini büyük oranda artırdık. Üretimde rekor kırdığımız 2021 yılı ilçemizin ve mahallelerimizin taleplerini rahatlıkla karşıladı. Kum ve çakıl ocağı çalışmalarında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.