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Tosya’da yol çalışmaları devam ediyor

TOSYA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN KÖY YOLLARINI ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

KASTAMONU 09.09.2020, 12:43
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Tosya’da yol çalışmaları devam ediyor

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy yollarını asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından son olarak Aşağıberçin köyünde yol çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Pişkin, Tosya’da Aşağıberçin köyünde merkez ve Uzunyazı Mahallesi’nde 3 kilometrelik köy içi malzemeli bakım çalışmasına başladıklarını ve en kısa sürede de tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

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