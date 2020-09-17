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Tosya’da yeni çöp konteynerleri muhtarlara teslim edildi
ÇÖP KONTEYNIRLARINI KAYMAKAM DENİZ PİŞKİN TESLİM ETTİ
KASTAMONU 17.09.2020, 11:50
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Tosya Kaymakam Deniz Pişkin, köylere kazandırılan çöp konteynelerini, muhtarlara teslim etti.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakamlık tarafından köylere çöp konteyneri kazandırılmasına devam ediliyor. İlçeye bağlı Kargın ve Kınık Köylerine kazandırılan konteynerleri, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından köy muhtarlarına teslim edildi. Teslimatta konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, “Köylerimizdeki çöp sorunlarını devlet-millet işbirliği içinde çözüme kavuşturma, köylerimizi daha yaşanılabilir hale getirme ve çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılma yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Kargın ve Kınık Köylerimiz için temin ettiğimiz yeni çöp konteynerlerini muhtarlarımıza teslim ettik. Hayırlı olsun” diye konuştu.
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