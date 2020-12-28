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Tosya’da vaka sayıları düşüşe geçti
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, alınan tedbirlerle filyasyon ekiplerinin çalışmaları neticesi ilçede korona virüs vakalarının düşüşe geçtiğini kaydetti.
KASTAMONU 28.12.2020, 20:45
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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, alınan tedbirlerle filyasyon ekiplerinin çalışmaları neticesi ilçede korona virüs vakalarının düşüşe geçtiğini kaydetti.Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yapılan korona virüs denetimlerine Kaymakam Deniz Pişkin de katıldı. Pişkin, esnafları gezerek alınan tedbirleri yerinde inceledi. Esnaflarla ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Pişkin, yapılan denetim ve filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonucu ilçede vaka sayılarının düşüşe geçtiğini açıkladı. Kaymakam Pişkin, “Salgın nedeniyle yürüttüğümüz rutin denetim faaliyetlerimizi bugün de Modern Çarşı’da sürdürdük. Pasajdaki kurumlara, iş yerleri ile esnaflara gerekli hatırlatmalarımızı ve uyarılarımızı yaptık. Vaka sayılarının düşüşe geçtiği ilçemizde duyarlılıklarıyla bu düşüşte katkısı olan bütün hemşehrilerimize ve esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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