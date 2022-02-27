Tosya’da ustalara 50. yıl plaketi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde mesleğinde 50 yılını dolduran ustalara plaket verildi.

Tosya Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Genel Kurulu öncesinde mesleğinde 50 yılını dolduran tamirci, elektrikçi, kaportacı ve torna ustalarına teşekkür plaketleri verildi. Ustalar adına konuşan oto elektrik ustası Mehmet Pekmezci, kendilerine gösterine vefa örneğinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, Oda Başkanı Ali Osman Kıbışoğlu ve yönetimine teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Tosya Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Osman Kıbışoğlu ise, “Ustalarımız uzun yıllar mesleğinde faaliyet göstermiş, çok sayıda çırak, kalfa yetiştirerek hem sanayimizin esnaflık geleneğinin devam etmesini sağlamış, hem de ilçemize ekonomisine katkı sunmuş ustalarımıza vefamızı göstermek ve onlara teşekkür etmek bizim boynumuz borcu. Büyüklerimizin gönüllerini aldık. Bu vesileyle tüm ustalarımızın her birine sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.