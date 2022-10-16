Tosya’da üniversite öğrencilerine ’kadına yönelik şiddetle mücadele’ konferansı

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen konferansta kadına yönelik şidddet, bütün boyutları ile ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu’nda “Psikolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet ve Din İlişkisi” konulu konferans düzenlendi. Tosya Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Alperen Kaymakcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını Tosya Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Mehmet Karamanoğlu yaptı.Daha sonra konferansa konuşmacı olarak katılan Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gülmez, “Psikolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet ve Din İlişkisi” konulu konferans verdi.

Katılımcılara şiddet ve çeşitlerini anlatan Gülmez, Araştırma Merkezinde şiddetin bütün boyutlarıyla ele alındığını ve ortaya çıkan sonuçların klinik araştırma sonucunda ulaşılan bulgular olduğunu söyledi. Kadına şiddet konusunda erkekler üzerine de örneklem alındığına vurgu yapan Gülmez, ailenin bir bütün olarak ele alındığı hususuna vurgu yaptı. Şiddetin din ilişkisine de değinen Dr. Çiğdem Gülmez, dinin emir ve yasaklarına uygun yaşamaya çalışan kişilerde şiddetin az görüldüğünü, dini yaşamdan uzak olan kişilerde şiddetin daha fazla görüldüğüne işaret etti.

Konferansın ardından konuşmacı Dr. Çiğdem Gülmez’e Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Alperen Kaymakcı tarafından teşekkür plaketi verildi.