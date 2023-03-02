Tosya’da son 3 yılda 250 bina yıkıdı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, 3 yılda atıl durumda bulunan ve tehlike oluşturan yaklaşık 250 metruk bina yıkıldı.

Tosya Belediyesi ilçede tehlike oluşturan atıl vaziyetteki binaları yıkmaya devam ediyor. İlçede 3 yıl içerisinde metruk halde bulunan yaklaşık 250 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizi derinden etkileyen ve ’asrın felaketi’ olarak gördüğümüz Kahramanmaraş depremi sonrasında Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları ve teknik elemanları ile ivedi olarak bir toplantı gerçekleştirdik. Yapılan toplantıdan ilçemizde atıl vaziyette bulunan metruk binaları masaya yatırdık. Son 3 yıl içinde ilçemizde 250’ye yakın metruk binanın yıkım işlemini gerçekleştirdik. Şu an ilçede 150’ye yakın yıkım kararı beklenen metruk binanın tespitini yaptık. Bunların 60’a yakını tescilli bina olduğu için yıkım işlemleri zaman almakta. Fakat, geriye kalan metruk binalar hızlı bir şekilde yasal prosedürleri tamamlandıktan sonra yıkımı gerçekleştirilecektir" dedi.

İlçede tehlike arz eden evler için yıkım kararı aldıklarını belirten Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "İlçemizin dokusunu yenilemek amacıyla kullanılmayan harabe olmuş, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden eski yapıları tespit edip yıkım kararı ile ilgili yasal süreç ve yazışmaları tamamladıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Tosya ilçesini imar açısından hem genişletmek hem de şehri görüntü kirliliğinden kurtarmak için bu çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Volkan Kavaklıgil, maili-i inhidam çalışmalarının temel amacının ilçeyi görüntü kirliliğinden kurtarıp güzelleştirmek olduğunu kaydetti. Başkan Volkan Kavaklıgil ayrıca yıkımın Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini ve çalışmalar esnasında kendilerine destek veren mahalle sakinlerine teşekkür etti.