Tosya’da okulu olmayan mahalle sakinlerinden yetkililere çağrı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi İbni Selim Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yetkililere seslenerek mahalleye okul yapılmasını istedi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı İbni Selim Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları okul sorunu için toplanarak yetkililere seslendi. Vatandaşlar, mahallede yaşanan ilkokul sorunun çözülmesi için yetkililerde m-ardım istedi. İbni Selim Mahallesi Muhtarı Cengiz Genç, yaptığı konuşmada, "Mahallemiz, 30 bin nüfuslu ilçede 23 mahalle arasında konum itibarı ile önemli bir mahalledir. İlçemizin en büyük dördüncü mahallesiyiz. Mahalle nüfusu olarak ve konum olarak önemli bir noktada olsak da ne yazık ki mahallemizde bir ilkokul yok. Bu sorunun çözümü için ilçe yetkililerinden yardım istiyoruz’’ dedi.

TOBB tarafından yapılan açıklamada 154 ilçeye okul yapılacağını duyurduğunu söyleyen vatandaşlar, okul sorununa çözüm aşamasında TOBB tarafından İbni Selim Mahallesi’ne de okul yapılmasını istedi.