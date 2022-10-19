Tosya’da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Tosya ilçesinde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama töreni çelenk sunumuyla başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene katılan Tosya Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Osman Genç ve Muhtarlar Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi Galip Ulusoğlu çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elvan Natur yaptı. Natur konuşmasında, “Muhtarlar kültürümüzün önemli yapı taşlarından olup, genel demokrasinin en eski örneğini teşkil eden devletimizin en ücra köşelerindeki kurumlardır. Muhtarlarımızın bulunduğu mahallede ve köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte, halkımızın devletle kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızla vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımızın olduğu bilinci önemli yer tutmaktadır” ifadelerine yer verdi.