Tosya’da Kilkuyu köyünde su arama çalışmaları sürüyor
TOSYA İLÇESİNE BAĞLI KİLKUYU KÖYÜNDE SU KAYNAĞI ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.
Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Kilkuyu köyünde su kaynağı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Su arama çalışmalarının yürütüldüğü Kilkuyu köyünü ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, köyde su arama çalışmaları yapan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Pişkin, “Kilkuyu Köyü Merkez Mahallesinin içme suyu sorununa çözüm arayışımız sürüyor. Daha önce kullanılan suda arsenik bulunması üzerine yeni su kaynakları bulmak için çalışma başlatmıştık. Kaymakamlığımızın 2020 Yılı KÖYDES çalışma programına koyduğu sondaj çalışması bugün gerçekleşmiş olsa da istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Saatte 600 litre civarında bulunan yeni su kaynağı ne yazık ki ihtiyacı karşılamıyor. Yeniden yapacağımız etüt çalışmaları sonrasında ikinci bir sondaj çalışması yapacağımızı köydeki vatandaşlarımıza ilettik” diye konuştu.
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