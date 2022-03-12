Tosya’da İstiklal Marşı’nın kabul yıldönümü törenle kutlandı

Tosya’da, İstiklal Marşı’nın kabulü, 101. yıldönümünde düzenlenen törenle kutlandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında tören düzenlendi. İlçe müftülük konferans salonunda gerçekleştirilen törene Kaymakam Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Suat Aktürk yaptı. Törende konuşan Kaymakamı Özen ve Belediye Başkanı Kavaklıgil ise istiklal Marşı’nın önemine vurgu yaptılar.

Öğrencilerin ‘Ay Yıldızlı Bayrağım’ isimli müzikli gösterisinin ardından Elif Naz Şengül tarafından "Birlik Şiiri" okundu. İstiklal Marşı’nın Kabulü isimli tiyatro oyununun sergilenmesinin ardından öğrencilerden Beren Yağcı tarafından ‘Zulmü Alkışlayamam’ isimli şiir okundu, ‘İstiklal Mücadelesi’ isimli gösteri gerçekleştirildi.

Program fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.