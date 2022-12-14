Tosya’da inşa edilen hayvan pazarı ve mezbaha sadece ilçeye değil, bölgeye hizmet verecek

Kastamonu’nun Tosya Belediyesi tarafından 20 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen hayvan pazarı ve mezbahanın sadece ilçeye değil, bölgeye hizmet vermesi amaçlıyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 20 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve içerisinde mescit, veteriner odası, yemek, çay salonu ve sosyal tesislerin olduğu hayvan pazarı ve modern mezbaha için zemin hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Gerekli tüm hazırlıkların da yapıldığı projede ilk olarak pazar alanı inşa edilecek ve bu bölüm 2 bin metrekareden oluşacak. Günlük 100 büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olacak yeni mezbaha ise 400 metrekare alanı kaplayacak ve tesis tamamen sıhhi bir yapıya sahip olacak.

Satış esnasında üreticilerin sıkıntı yaşamaması ve Tosya’nın bölge pazarı olmasını sağlamak amacıyla 3 bin büyükbaş ve 250 küçükbaş kapasiteli yeni hayvan pazarının ticari faaliyetlere de katkı sunması amaçlanıyor.

İleriye dönük, uzun yıllar boyunca artan ihtiyacı karşılayabilecek bir alt yapı ile inşa edilen hayvan pazarı ve modern mezbaha alanında incelemelerde bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, mezbaha ve hayvan pazarının hizmet vermeye başlamasıyla Tosya ve çevresi için büyük bir yatırıma imza atılacağını vurguladı. Sadece Tosya ölçeğinde değil, bölgesine hizmet amacıyla farklı projelere imza atıldığını ifade eden Başkan Kavaklıgil, içme suyu arıtma tesisi ve şehirlerarası otobüs terminali gibi çözüm bekleyen sorunların üzerinde durularak hizmet ortaya koyulduğuna dikkat çekti.