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Tosya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KASTAMONU 08.12.2020, 16:25
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Tosya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Samsun’a gitmekte olan 54 HB 435 plakalı kamyonet, Tosya Organize Sanayi Bölgesi karşısına geldiğinde yine aynı yönde gitmekte olan 28 AAR 931 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan 1 kişi, olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazanın ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı.
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