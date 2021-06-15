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Tosya’da ev yangını büyümeden söndürüldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangın köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KASTAMONU 15.06.2021, 18:52
Tosya’da ev yangını büyümeden söndürüldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangın köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Ortalıca Köyü’nde Ahmet Tepe’ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede itfaiye ekipleri köye intikal ederken köy halkı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürülmesinin ardından evin çatısında meydana gelen hasarı onarmak için el birliği yapan köylüler evin çatısına çıkarak yangında zarar gören çatıyı onardı. Yangının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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