Tosya’da depremzedeler için 450 ünite kan bağışı yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, depremzedeler için başlatılan kan bağışı kampanyasında 450 ünite kan bağışı yapıldı.

Kahramanmaraş merkez üslü depremler sonrası Kastamonu’nun Tosya ilçesinde vatandaşlar kan bağışı için seferber oldu. Tosya Cumhuriyet meydanında Kızılay’ın seyyar kan bağış aracına gelen çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu. 25-28 Şubat tarihleri arasında Tosya ilçesinden deprem bölgesindeki hastalar için 450 ünite kan bağışı yapıldı.