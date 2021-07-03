Tosya’da bir hayır derneği daha kuruluyor

Tosya’da devam eden 100 Yataklı Kız Kur’an Kursu inşaatını kısa sürede tamamlamak amacıyla bir hayır derneğinin daha kurulmasına karar verildi.

Tosya ilçesinde geçtiğimiz günlerde temeli atılan 100 Yataklı Kız Kur’an Kursu binası inşaatının kısa sürede tamamlanması ve finans işlemini çözüme kavuşturmak amacıyla istişare toplantısı düzenlendi. İlçe Müftülüğünde Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı ve işadamları katıldı. Toplantıda yapılan istişareler sonucunda inşaatın kısa sürede tamamlanabilmesi ve finans işleminin çözüme kavuşturulabilmesi hayırseverlerin dernek çatısı altında bir araya getirilmesi kararlaştırıldı.

İstişare toplantısının ardından açıklama yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "100 Yataklı Proje Yatılı Kız Kur’an Kursu İnşaatımız için, bazı işadamları ve STK temsilcilerinden oluşan bir heyetle istişare toplantısı gerçekleştirdik. İstişareler sonucunda yardım toplama faaliyetlerine ağırlık vererek bir an evvel bitirmeyi planladığımız proje için çalışmaların bir dernek çatısı altında yürütülmesine karar verildi. Daha önce bu türden çok sayıda çalışmada görev almış olan hayırsever işadamımız Fazıl Ateş, derneğin kurucu başkanı olarak çalışmalarına başlayacak. Tevdi ettiğimiz bu görevi reddetmediği için kendisine ve görüşleriyle bize güç katan ve süreçte desteklerini esirgemeyeceklerini belirten değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.