Tosya’da bin adet fidan toprakla buluştu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Geleceğe Nefes kampanyası çerçevesinde bin adet fidan toprakla buluştu.

Milli Ağaçlandırma Bayramı ve Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında Tosya ilçesinde bin adet fidan dikimi için Çaykapı Köyünde fidan dikme etkinliği düzenlendi. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dua yapıldı.

Fidan dikme etkinliğinde konuşan Tosya Orman İşletme Müdürü Erol Cınkır; “11 kasım 2019’da Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 11 kasımlar Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Proje kapsamında bu yılda Covid-19 salgınına karşı mücadele çalışmalarının faaliyetlerimize imkan verdiği ölçüde ülke genelinde fidan dikim etkinlikleri düzenlenecektir” dedi.

Etknlikte konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin; “ormanları, ağaçları sadece kuru bir oksijen deposu olarak görmeyin. Erozyonla mücadelede, kuraklıkla mücadelede, taşkınla mücadelede ne kadar önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bununla birlikte özellikle tür çeşitliliğinin korunması, yaban hayatın sürekliliği açısından da, ormanın ve ağacın insanın beden ve ruh sağlığı açısından da önemini göze aldığımızda bugün tek bir ağacın bile ne kadar önemli olduğunu kolay idrak edebiliyorsunuz. O yüzden bu bir milli bayram. Milli Ağaçlandırma Bayramının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada dikeceğimiz fidanların yarın çocuklarımıza, torunlarımıza bizlerin hibesi olarak geri döneceğine olan inancımı paylaşarak etkinliğe katılan bütün arkadaşlarımızı, kurumlarımızı, kurum temsilcilerimizi ve işin mutfağında bulunan Orman İşletme Müdürümüzü ve onun kıymetli personellerinin hepsini kutluyorum sizleri de saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çaybaşı Köyünde ayrılan alana bin adet ceviz ve sarıçam fidanı dikilerek toprakla buluşturuldu.