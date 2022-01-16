Tosya’da bin 590 sahipli köpek kayıt altına alındı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bin 590 köpek kayıt altına alındı.

Tosya’da köpeklerin kayıt altına alınması için başlatılan çalışma sona erdi. 54 Köy ve 23 merkez mahallenin bulunduğu Tosya’da, sahipli bin 590 köpek kayıt altına alındı. Köylerdeki ve mahallelerdeki köpekler, tek tek kayıt altına alındı.

Köpeklerini kayıt altına aldırmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanacak.