Tosya’da bin 300 aileye 400 ton kömür yardımı yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ihtiyaç sahibi bin 300 aileye toplam bin 400 ton kömür yardımı yapıldı.

Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçe merkezi ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı yapıldı. Tespit edilen bin 300 aileye toplam bin 400 ton kömür dağıtıldı. İlçe merkezinde yaşayan 23 mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere birer ton köylerde yaşayan ailelere ise 750’şer kilogram kömür dağıtımı yapıldı. Kömürlerin dağıtımı muhtarlar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerin gözetiminde dağıtıldı.