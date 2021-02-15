Tosya’da afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi

Tosya’da köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyaç heyetlerine yönelik “Afet Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle köy ve mahalle muhtarlıkları ikiye ayrılarak yapılan Afet Farkındalık Eğitimleri Fatih Ortaokulu Konferans Salonunda yapıldı. Eğitimde Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyaç heyetlerine afet öncesinde ve sonrasında nelerin yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu. Eğitimlere katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “İlçemizde köy ve mahalle muhtarlarımızla ihtiyar heyetlerine yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Pandemi tedbirleri nedeniyle köy ve mahalle muhtarlıklarını ayırarak iki seans halinde eğitimler verildi. İçişleri Bakanlığımızın 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan etmesinin ardından bu anlamda çalışmalara başlayan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının farkındalık eğitimi, İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü çalışanları tarafından veriliyor. Eğitimlerin muhtarlarımıza yardımcı ve faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.