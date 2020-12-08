Tosya’da 3 aracın karıştığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 Karayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında şans eseri sürücüler yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte 34 VR 2194 plakalı minibüs, Ortalıca Köyü kavşağına geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere ve daha sonra da önünde seyir halinde olan iş makinesi yüklü tıra çarptı. Kaza sonrası aynı istikamette gitmekte olan 06 DVA 71 plakalı bir başka otomobil ise durmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak bariyerlere ve minibüse çarptı. Kazada maddi hasar oluşan araçların sürücüleri ise şans eseri yara almadan kurtuldu.