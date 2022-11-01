Tosya’da 2023 yılında 70 ton bal üretimi hedefleniyor

Tosya’da düzenlenen toplantıda konuşan Kastamonu Arıcılar Birliği Başkanı Cem Başar, Tosya’da doğru çalışma ile 2023 yılında 70-80 ton arasında bal üretimi yapılabileceğini söyledi.

Kastamonu Arıcılar Birliği Tosya ilçesinde arıcılarla bir araya gelerek arıcılık ve bal üretimi konusunda üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Tosya Belediye düğün salonunda yapılan toplantıya Kastamonu Arıcılar Birliği Başkanı Cem Başar, Başkan yardımcısı Mustafa Karamustafa ve Tosya temsilcisi İbrahim Çemçem ile ilçedeki arı yetiştiricileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kastamonu Arıcılar Birliği Başkanı Cem Başar, "Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre ilçede 7 bin arı kolonisi bulunmakta. Tosya’da aktif olarak 40 kayıtlı arıcımız birliğimize kayıtlı. 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde Birliğimize kayıtlı arıcılarımıza 15 ton besleme şekeri dağıtımı yaparak üreticimizin bu yönde ihtiyacını karşıladık. İnşallah Kasım ayı içinde arıcılarımıza 8 ton daha, piyasanın çok altında besleme şekeri dağıtımı yapacağız. Tosya ilçesi yıllık bal üretiminde yıllara göre iklim durumuna göre farklılık gösterse de 40 ton bal üretimi gerçekleşmekte. Kastamonu Arıcılar Birliği olarak sadece kayıtlı üyelerimize değil tüm arı yetiştiren Bal üretimi yapan üreticimizin yanındayız. Üretimi artırmak için proje aşamasında olsun teşvikler konusunda üreticimizi destekleyip yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tosya ilçemizde üreticilerimiz bu konuda çok istekli ve bilgiye sahip. İnanır ve bu işi daha profesyonel yaparsak doğru zamanda arılarımızın bakımları ile ilgilenirsek ve vatandaşlarımızı arıcılığa teşvik edersek yılda 70-80 ton bal üretimi gerçekleştirebiliriz’’ dedi.