Tosya’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102’nci yılı ve Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene Kaymakam Deniz Pişkin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Gülbahar, protokol üyeleri ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan kutlamalarda, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlamına yönelik yapılan konuşmaların ardından İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan müzik dinletisi katılımcılardan büyük alkış aldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.