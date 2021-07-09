Tosya’da 15 Temmuz Programı etkinlikleri toplantısı yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Milli Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı yürütme kurulu toplandı.

Tosya ilçesinde gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Milli Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı İlçe Yürütme Kurulu toplantısı Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı. İlgili kurum ve kuruluş yöneticilerinin katıldığı toplantıda programın içeriği ve alınacak tedbirler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ardından ilçe halkını 15 Temmuz günü akşamı gerçekleştirilecek olan programa davet eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında ilçemizde düzenlenecek etkinliklerle ilgili İlçe Yürütme Kurulu toplantısın gerçekleştirdik. Bütün hemşehrilerimizi 15 Temmuz Perşembe akşamı meydanda gerçekleşecek programa bekliyoruz” diye konuştu.