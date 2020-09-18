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Tosya’da 15 hektar ormanlık alan yandı

TOSYA’DA 15 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

KASTAMONU 18.09.2020, 09:25
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Tosya’da 15 hektar ormanlık alan yandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 15 hektar ormanlık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre Çankırı Yapraklı sınırları içinde ormanlık alanda başlayan yangın Tosya sınırları içindeki ormanlara da sıçradı. Olay yerine Tosya, Taşköprü ve Yapraklı’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Tosya ilçe merkezine 30 km mesafede bulunan ormanlık alanın coğrafi koşullarının zorluğu nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Arazi koşulları nedeniyle yangın mahalline yaklaşamayan itfaiye arabalarından Orman İşletme Müdürlüğü Arazözlerine su ikmali yapılarak, yangına arazözler ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.

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