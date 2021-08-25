Tosya Kaymakamlığından afet bölgesine yardım

Tosya Kaymakamlığı, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun İnebolu, Azdavay ve Bozkurt ilçelerine topladığı yardım tırlarını buralara ulaştırdı.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve işyeri de hasar gördü. Yaşanan sel afetinin ardından harekete geçen Tosya Kaymakamlığı, topladığı yardım tırlarını İnebolu, Azdavay ve Bozkurt ilçelerine ulaştırdı.

Yardım tırlarının uğurlanmasına katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı olarak topladığımız yardım malzemelerinden oluşan 2 tır, İnebolu’ya ulaştı. Dün de kuru gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 tırımız Bozkurt için yola çıktı. Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardım amacıyla başlattığımız çalışmaya destek veren, katkı sunan tüm hemşehrilerimize, esnafımıza, iş adamlarımıza, muhtarlarımıza ve kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tosya kendine yakışanın en güzelini yapmıştır, yapmaya devam edecektir. Hepinizden Allah razı olsun. Sürecin organizasyonunda büyük gayret gösteren Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Metin Ekşi ile Erdoğan Çobanoğlu kardeşimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Rabbim tekrar böyle acılar yaşatmasın inşallah” dedi.

İnebolu ve Bozkurt ilçelerinden sonra kuru gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 5’inci yardım tırının da Azdavay’a gönderildiğini belirten Kaymakam Pişkin, “Nakliyelerden ücret almayan araç sahiplerinden yüklemeye yardımcı olan kardeşlerimize kadar, bir adet bardak su dahi olsa katkı sunan, bağış yapan, yardım sağlayan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.