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Tosya Kaymakamlığı tarafından denetimler devam ediyor
TOSYA KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN KORONA VİRÜS PANDEMİSİNE KARŞI ALINAN TEDBİRLERE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.
KASTAMONU 29.09.2020, 14:58
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Tosya Kaymakamlığı tarafından korona virüs pandemisine karşı alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’in başkanlığında ilçede kurulan denetim ekipleri, başta fabrika ve iş yerleri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerdeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Pişkin, “Pandemi tedbirleri kapsamında fabrika ve iş yeri denetimlerimiz sürüyor. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren kapı fabrikalarını ziyaret ederek yetkili kurumlarca alınan tedbir kararlarının gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili incelemelerde bulunduk. Denetimlerimiz bundan sonrada devam edecek” dedi.
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