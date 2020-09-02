Tosya Kaymakamlığı maske dağıttım standı kurdu

Tosya Kaymakamlığı, korona virüse karşı farkındalık oluşturmak için şehit merkezinde maske dağıtım standı kurdu.

Korona virüse karşı farkındalık oluşturmak ve maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla şehir merkezinde Tosya Kaymakamlığı tarafından maske dağıtım standı kuruldu. Stantta vatandaşlara maskeleri bizzat dağıtan Kaymakam Deniz Pişkin, maske kullanmanın önemini anlatarak sağlığın korunması için maskenin takılması gerektiğini söyledi. Kaymakam Pişkin, “Ülke genelinde olduğu gibi İlçemizde de korona virüs vaka sayılarının tekrar tırmanışa geçmesi herkesin tedbirlere uyma anlamında daha dikkatli olmasını zorunlu kılıyor. Bu anlamda bir farkındalık oluşturabilmek, vatandaşlarımızın dikkatini ve duyarlılığını canlı tutabilmek adına ilçe merkezinde halkımıza maske dağıtımı gerçekleştirdik. 15 gün içerisinde yaklaşık 40 bin adet maskenin dağıtımını bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka uyalım ve uymayanları uyaralım” diye konuştu.