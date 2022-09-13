Tosya Kaymakamı Suat Hatam göreve başladı

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Tosya Kaymakamlığına atanan Suat Hatam, görevine başladı.

Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kars Selim Kaymakamlığı görevinden Tosya Kaymakamlığına atanan Suat Hatam, ilçeye gelerek göreve başladı. Kaymakam Hatam, Kaymakamlık personeli tarafından tarafından karşılandı.