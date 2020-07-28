Tosya Gençlik Merkezi açılış için gün sayıyor

Tosya’da çalışmaları tamamlanan Gençlik Merkezi, açılış için gün saymaya başladı.

Tosya Gençlik Merkezini ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, büyük oranda tamamlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sonrası açıklama yapan Kaymakam Pişkin, “İlçemize kalıcı bir hizmet daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tosya Gençlik Merkezi, Aydın Yerli’nin vekil müdür olarak görevlendirmesiyle birlikte uzun uğraşlarımız sonucunda resmi olarak kapılarını gençlerimize açmış bulunuyor. Tosyalı gençlere kültür-sanat, eğitim ve spor alanlarında hizmet verecek Gençlik Merkezi: Kütüphanesi ve bilgi-beceri dolu etkinlikleri ile geçlerin yeni buluşma adresi olacak ve Tosyalı gençlerin okul dışında nitelikli etkinliklerle vakit geçireceği merkez haline gelecek. Hizmetin ilçemiz kazandırılmasında Kaymakamlık Kursundan dönem arkadaşım Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.