Tosya Belediyesi, deprem bölgesine yardım için seferber oldu

Kahramanmaraş’ta yaşanan üst üste depremler sonrasında Tosya Belediyesi, yardım kampanyası başlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve birçok ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediye Başkanlığı aracılığı ile yardım kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar hazırladıkları battaniye, uyku seti, çocuk bezi ve kullanılmamış kıyafetlerden oluşan yardım paketlerini Tosya Fen Lisesi Kapalı Spor salonuna getiriyor. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yardım toplama merkezinde bulunarak ekiplere ve vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Kavaklıgil, tüm Tosya halkını yardım kampanyasına davet ettiğini vurgulayarak, "Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun; Rabbim ölenlere rahmet, yararlılara ve hasta olanlara da şifalar versin. Tosyalı hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi yaşanan bu acıya bir nebzede olsun destek olabilmek için ellerinden gelen her türlü desteği veriyor ve vermeye de devam ediyor. Belediye olarak ta bizler iş makinelerimizi ve gönüllü yardım ekibimizi deprem bölgesine gönderdik. Kış şartlarının getirmiş olduğu soğuk ve kar yağışı nedeni ile vatandaşlarımızdan ricamız ivedi olarak battaniye, kazak ve yiyecek malzemelerini ivedilikle buraya getirmelerini rica ediyorum" dedi.

Yardım kampanyasına destek veren Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Salih Tekeli de, oda üyesi sanayici esnaflarının kampanyaya duyarlı olmaya davet etti. Tekeli, "Ülkemizde 10 ili kapsayan çok büyük bir deprem oldu. Çok acı kayıplarımız var. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yardımlarından dolayı da tüm Tosya halkına teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Oda olarak tüm üyelerimize mesaj attım. Bütün halkımızın da duyarlı olup deprem bölgesine yardım göndermesini dileriz" şeklinde konuştu.

Kızılay Tosya Temsilcisi Süreyya Yağmur ise, “Tüm ülkemizde olduğu gibi Tosya ilçesinde deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Bizler Kızılay olarak her zaman her şartta vatandaşımızın yanındayız” dedi.

Tosya halkı deprem bölgesine gönderilecek yardım malzemeleri için adeta seferber oldu.