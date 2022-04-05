Tosya, atletizmde il birincisi oldu: 30 sporcunun 29’u madalya aldı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’da düzenlenen atletizm İl Birinciliği müsabakalarında katılan Tosya ilçesi, il birincisi olurken yarışmaya katılan 30 sporcunun 29’u madalya ve kupa almayı başardı.

Kastamonu’da Gazi Stadyumundan düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Küçükler ve Yıldızlar Puanlı Atletizm İl Birinciliği yarışmaları sona erdi. Kastamonu Gazi Stadyumunda yapılan il birinciliği mücadelelerine toplam 300 sporcu katıldı. Son derece çekişmeli geçen yarışmalar, 60-80-100 metre koşu, 100 metre engelli koşu, uzun atlama, yüksek atlama, gülle atma, cirit atma ve bayrak yarışı kategorilerinde yapıldı.

Yapılan mücadelelere Tosya İmam Hatip Ortaokulu ile Fatih Ortaokulu’ndan 30 genç sporcu katıldı. Yapılan yarışmalar sonunda Tosya, küçük kızlar ve erkeklerde takım halinde il birincisi olurken yıldız erkeklerde takım halinde il ikincisi oldu. Toplamda her iki okuldan 30 öğrenci ile yarışmaya katılan ve Tosya’yı temsil eden genç sporcuların 29’u madalya aldı.

Tosya İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Burak Özdemir ve Fatih Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Onur Kocabaş, yaptıkları açıklamada, “Öğrencilerimiz çok başarılı bir yarışma geçirdiler. Yaklaşık 300 sporcu kardeşimizin katıldığı yarışmalarda bireyselde ve takım halinde il birincilikleri ve ikinciliklerini kazanarak boyunlarında madalya ellerinde kupa ile ilçemize geldiler. Şimdi önümüzde ilimizi temsilen grup müsabakalarına katılarak ilimizi başarı ile temsil edeceğiz” dediler.

Dereceye giren sporcular ve okullara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile Atletizm İl Temsilciliği yetkilileri verdi.