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Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Teravih namazı Tosya’da 3 camide kılınacak
Tosya Müftülüğünden yapılan açıklamada Ramazan ayında 3 camiden hatimle teravih namazı kılınacağı duyuruldu.
KASTAMONU 29.03.2022, 13:39
Tosya Müftülüğünden yapılan açıklamada Ramazan ayında 3 camiden hatimle teravih namazı kılınacağı duyuruldu.
Tosya İlçe Müftülüğü, Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak 3 camiyi açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Hacı Kemal Cami, Fazıl Ateş Cami ve Hacı Dede camilerinde Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacağı belirtildi.