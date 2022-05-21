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TCG Salihreis İnebolu’da demirledi
Türk Deniz Kuvvetleri’nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyni, İnebolu açıklarında demirledi.
KASTAMONU 21.05.2022, 10:42
Türk Deniz Kuvvetleri’nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyni, İnebolu açıklarında demirledi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis fırkateyni İnebolu Limanı açıklarında demirledi. Gün boyunca Karadeniz’in açıklarında demirleyen TCG Salihreis fırkateynini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğrafladı.