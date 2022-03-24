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Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tavuklarının yanında bulduğu yaralı şahini ekiplere teslim etti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki tavukların yanında bulduğu yaralı şahin, tedavi altına alındı.
KASTAMONU 24.03.2022, 16:42
Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki tavukların yanında bulduğu yaralı şahin, tedavi altına alındı.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşayan Hızır Çalım, işlettiği tesisin bahçesindeki tavukların yanında yaralı halde bir şahin buldu. Vatandaş, durumu ekiplere bildirdi. Daha sonra Cide Emniyet Müdürlüğü tarafından teslim alınan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Kastamonu Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.