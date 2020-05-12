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Taşköprü’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, İLÇEDE ZARAR GÖREN KİLİT PARKE VE BORDÜR GİBİ ALANLARDA ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Taşköprü’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, İLÇEDE ZARAR GÖREN KİLİT PARKE VE BORDÜR GİBİ ALANLARDA ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

12 Mayıs 2020 Salı 14:07
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Taşköprü’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor

Taşköprü Belediyesi, ilçede zarar gören kilit parke ve bordür gibi alanlarda onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Taşköprü Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, Mezarlık Yolu, Camikebir Mahallesi Sefa Sokak, Mevlana Sokak, Tekke Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Pulcular Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi bölgelerinde zarar gören kilit parke, bordür ve kaldırımların tamiratlarını tamamladı. Daha önceden toprak yol halinde bulunan Gizlice Mahallesi Beste Sokak’ta ise sıfır kilit parke yol yapımında sona gelindi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Fen işleri Müdürlüğünün planlı olarak sokak düzeltme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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