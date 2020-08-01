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Taşköprü’de trafik kazası: 1 yaralı
KASTAMONU'NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNE BAĞLI ÇANŞA KÖYÜ YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
KASTAMONU 01.08.2020, 18:32
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Çanşa köyü yolunda otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen kazada gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Taşköprü ilçesine bağlı Çanşa köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BBE 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atan araç içerinde bulunan sürücü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda sürücü sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.
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