Taşköprü’de sağanak yağış: Yollar zarar gördü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle köy yollarında ve içme suyu hatlarında hasar meydana geldi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Koçanlı köyünde menfezler tıkanırken bazı yollar ve içme suyu hattında hasar meydana geldi. Koçanlı köyü, Kadı, Alibeykıran, Güneykalınkese, Zeybent, Taşçılar, Sarıoğlu Güneyli ve Soğanlı bölgelerinde yollar ve içme suyu hattında oluşan zararın giderilmesi için çalışma başlatılacağı belirtildi.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüsnü Yılmaz, gerekli incelemelerin yapıldığını belirterek, “Koçanlı ve diğer köylerde muhtarlarımızla beraber gerekli incelemeleri yaptık. İlçe Özel İdaresini konu ile ilgili bilgilendirdik. Sorunun en kısa sürede çözülmesi için girişimlerde bulunduk” dedi.