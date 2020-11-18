banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması!
Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek rezilliktir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek rezilliktir
Yoksullara yardım için zenginlere ek vergi getirildi
Yoksullara yardım için zenginlere ek vergi getirildi
Borsa yeniden rekora gidiyor
Borsa yeniden rekora gidiyor

Taşköprü’de okullara ‘Okulum Temiz’ belgesi verildi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan okullarına ‘Okulum Temiz’ belgesi verildi.

KASTAMONU 18.11.2020, 18:08
3
Taşköprü’de okullara ‘Okulum Temiz’ belgesi verildi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan okullarına ‘Okulum Temiz’ belgesi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) işbirliğinde hazırlanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzu kapsamında ilçemizde bulunan 28 okulun tamamı hijyen tetkik görevlilerince denetlendi. İlçede “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanan okullara belgeleri kaymakamlıkta düzenlenen törenle verildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378