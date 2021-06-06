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Taşköprü’de muhtarlık seçimleri tamamlandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Vakıfbelören köyünde yapılan muhtarlık seçiminde, Saim Usta 111 oyla köyün yeni muhtarı seçildi.

KASTAMONU 06.06.2021, 18:40
Taşköprü’de muhtarlık seçimleri tamamlandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Vakıfbelören köyünde yapılan muhtarlık seçiminde, Saim Usta 111 oyla köyün yeni muhtarı seçildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, bazı illerdeki 752 köy ve mahallede muhtarların ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için sandıklar kuruldu. Bu kapsamda Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Vakıfbelören köyünde muhtarlık seçim yapıldı. Saat 17.30 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayım yapıldı. Yapılan sayım neticesinde muhtar adayı Saim Usta 111 oy alarak köyün yeni muhtarı seçildi. Diğer muhtar adayı Muzaffer Uzun 93, Sinan Usta ise 5 oy aldı.
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