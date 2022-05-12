“Taşköprü Sarımsağı” konulu slogan yarışması ödül töreni yapıldı

Kastamonu Merkez Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Taşköprü Muzafferettin Gazi İlkokulu’nun ortaklaşa düzenledikleri “Kastamonu Çocukları Ürünlerine Sahip Çıkıyor” projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Taşköprü Sarımsağı’ konulu ödüllü slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kastamonu’nun coğrafi işaret tescil belgesine sahip 26 ürününden ilki olan ve 15 Haziran 2010 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen ‘Taşköprü Sarımsağı’ konulu yarışmaya Kastamonu Merkez ve ilçelerindeki ilkokul öğrencilerinin hazırladığı 225 eser katıldı.

2 Mart-11 Nisan 2022 tarihleri arasında Kastamonu’da eğitim öğretimine devam eden ilkokul öğrencilerinin coğrafi işaretli ürünlerini tanımaları ve bu ürünlerin özellikleri konusunda farkındalık oluşturmak, Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünlerine sahip çıkmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan eserler, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi. Yapılan yarışmada Taşköprü Muzafferettin Gazi İlkokulu öğrencisi Alperen Yılmaz birinci, Taşköprü İlkokulu öğrencisi Umut Enes Nar ikinci, Merkez Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencisi Muhammet Adar Kalacak üçüncü, Merkez İsfendiyarbey İlkokulu öğrencisi Poyraz İnal dördüncü, Merkez Abdülhakhamit İlkokulu öğrencisi Sılanur Karakoca beşinci, Cide Cumhuriyet ilkokulu öğrencisi Hamza Yiğit Filikçi altıncı, Taşköprü Muzafferettin Gazi İlkokulu öğrencisi Yiğit Ali Topçu yedinci, Devrekani Yunus Emre İlkokulu öğrencisi Yavuz Saymaz sekizinci, Merkez Abdülhakhamit İlkokulu öğrencisi Yağız Gökmenoğlu dokuzuncu ve Taşköprü Bekdemirekşi İlkokulu öğrencisi Hatice Meryem Özbakır onuncu oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törenle verildi. Törene Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile Kastamonu Merkez Yıldırım Beyazıt İlkokulu Müdürü Hasan Özcan ve öğrenciler katıldı.