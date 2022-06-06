Taşköprü Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen yılsonu sergisi kapılarını açtı.

Taşköprü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi açıldı. Sergide yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler görücüye çıktı. Sergi açılışına Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cahit Akgün, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, daire amirleri, STK temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve kursiyerler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program halk oyunu gösterileri, konuşmalar ve açılış kurdelesinin kesilmesi ile son buldu. Yıl sonu sergisi, 6-9 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.