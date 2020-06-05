Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Taşköprü Belediyesi, ilçede çalışmalarını sürdürüyor

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BİR YANDAN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE EDERKEN DİĞER YANDAN İLÇEDEKİ YARIM KALAN YATIRIMLARINI DA TÜM HIZIYLA SÜRDÜRÜYOR.

Taşköprü Belediyesi, ilçede çalışmalarını sürdürüyor

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BİR YANDAN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE EDERKEN DİĞER YANDAN İLÇEDEKİ YARIM KALAN YATIRIMLARINI DA TÜM HIZIYLA SÜRDÜRÜYOR.

05 Haziran 2020 Cuma 14:01
9 Okunma
Taşköprü Belediyesi, ilçede çalışmalarını sürdürüyor

Taşköprü Belediye Başkanlığı, bir yandan korona virüs ile mücadele ederken diğer yandan ilçedeki yarım kalan yatırımlarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Taşköprü Belediyesine bağlı ekipler, doğal kaynaklı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi hattında çalışmalarına başladı. İlçeye 50 yıllık doğal kaynaklı içme suyunu sağlayacak olan Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Ayrıca Taşköprü Belediyesi ekipleri, doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda da çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle cadde ve sokaklarda bozulan kilit parke, bordür gibi alanlar Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamir ediliyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Taşköprü ilçemizin doğal kaynaklı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve yıllardır beklenen Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi hattında ilk kazmayı vurduk. Taşköprü ilçemizin 50 yıllık doğal kaynaklı su ihtiyacını karşılayacak olan Hasanlı Göleti İçme Suyu projesinin kısa sürede tamamlanması için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Bozulan yollarda da çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Başkan Çatal, “Taşköprü Belediye Başkanlığımıza bağlı Fen İşleri Müdürlüğünce Bahçelievler Mahallesi, Pulcular Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Haseki Sokak Gizlice Mahallesi, Gökırmak Mahallesi Mezarlık Yolu, Harmancık Mahallesi Kurban Tepe Sokak’ta doğalgaz çalışmalarında zarar gören kilit parke, bordür tadilatları tamamlandı. Ayrıca Tekke Mahallesinde daha önce toprak halde bulunan yol parke yola dönüştürülerek hizmete sunuldu” diye konuştu.

Başkan Çatal, bir yandan korona virüs ile mücadele ederken diğer yandan yarım kalan veya devam etmesi gereken yatırımları da ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
Cide Kaymakamlığı 46 köye maske ve dezenfektan ürünü dağıttı
Cide Kaymakamlığı 46 köye maske ve dezenfektan ürünü dağıttı
Tosya İlçe Tarım Müdürlüğünden tarlada hastalık incelemesi
Tosya İlçe Tarım Müdürlüğünden tarlada hastalık incelemesi
Cide’de maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak
Cide’de maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak
Kaymakam Pişkin, muhtarlarla bir araya geldi
Kaymakam Pişkin, muhtarlarla bir araya geldi
4 günlük yasak sonrasında sokağa çıktığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı
4 günlük yasak sonrasında sokağa çıktığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı
Taşköprü’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor
Taşköprü’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor
Güven Kepçe, bu yılın ilk 4 ayında ihracatını yüzde 24,8 arttırdı
Güven Kepçe, bu yılın ilk 4 ayında ihracatını yüzde 24,8 arttırdı
Kıbrıs Gazisi Tosya’da son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Tosya’da son yolculuğuna uğurlandı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim