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Taşınabilir şarj cihazından uyuşturucu çıktı:1 gözaltı
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından aramalarda, taşınabilir şarj cihazının içine zulalanmış vaziyette metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
KASTAMONU 30.12.2022, 16:59
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından aramalarda, taşınabilir şarj cihazının içine zulalanmış vaziyette metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, şüpheli bir şahsın üstünde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda taşınabilir şarj cihazının içine zulalanmış vaziyette bir metamfetamin ile uyuşturucu alımında kullanılan cam düzenek de ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.