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Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA SEBEBİYLE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOLDAN ÇIKARAK TARLAYA UÇTU. KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.
KASTAMONU 03.04.2023, 09:11
Kastamonu’nun Daday ilçesinde yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Kastamonu’nun Daday ilçesi Daday-Kastamonu karayolu Mehran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Çetin A. yönetimindeki 37 AAR 468 plakalı otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Çetin A. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.