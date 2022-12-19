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Tarlaya uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
KASTAMONU 19.12.2022, 16:35
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Taşköprü-Hanönü karayolu Kuyluş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 GD 2405 palalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.